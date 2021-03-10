Иностранцам предложили туры в Россию для вакцинации от коронавируса

Иностранным туристам предложили организовать туры в Россию, чтобы они могли привиться от коронавируса. О таких поездках сообщила итальянская газета La Nazione.

По данным издания, за последние месяцы возникли сразу несколько туристических агентств, которые предлагают путешественникам необычную услугу. Речь идет о 20-дневной поездке в Россию. За это время туристы смогут пройти полную процедуру вакцинации, а также посетить различные достопримечательности.

Владелец туристического агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал изданию, что уже сейчас иностранные туристы заинтересовались такими путешествиями. Он уверен, что спрос на туры связан с психологическим фактором. Фебо также добавил, что европейцы интересуются российской вакциной.

«Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции — в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», — отметил собеседник.

При этом он уточнил, что перед запуском продаж таких туров агентства должны будут получить разрешения от властей Европы.