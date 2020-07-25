Иностранцам без медсправки могут запретить въезд в Россию

Российским авиакомпаниям дали право отказать в оформлении билета в Россию тем иностранцам, которые не сделали тест на коронавирус и не получили отрицательный результат.

Как написал ТАСС со ссылкой на рекомендацию Росавиации для аэропортов и авиакомпаний, иностранным гражданам желательно будет иметь медицинский документ, показывающий отрицательный результат исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2.

Без него пассажира могут не пустить на борт самолета, направляющегося в Россию. Окончательное решение о допуске иностранцев без справки будет оставаться за авиакомпанией-перевозчиком.

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Перелеты будут производиться пока только с аэропортов столичного региона, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее туроператоры посоветовали выезжающим за границу россиянам покупать расширенную страховку на случай заболевания COVID-19.