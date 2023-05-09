Мир 09 мая 2023, 18:50 Иностранным журналистам вручили премию Пулитцера за расследование по Буче NYT получила Пулитцеровскую премию за расследование фейка о расстреле в Буче Unsplash

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Журналисты издания The New York Times получили Пулитцеровскую премию в категории «Международная журналистика» за расследование событий в городе Буче, инициированных властями Украины. Имена лауреатов опубликовали на официальном сайте оргкомитета премии.

В декабре прошлого года газета обнародовала восьмимесячное визуальное расследование, в ходе которого журналисты установили воинскую часть ВС России, якобы причастную к массовым расстрелам мирных жителей в Буче, сообщил RT.

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Лауреатами Пулитцеровской премии также стали фотографы агентства Associated Press (AP), которые занимались освещением событий в Мариуполе. Одним из самых известных их кадров стал снимок раненой беременной женщины, которая, по версии СМИ, потеряла ребенка и позже скончалась.

В апреле 2022 года в Сети распространили фотографии и видео с убитыми в Буче. На телах не было трупных пятен или следов окоченения.

Президент России Владимир Путин сравнил провокацию с публикацией материалов о якобы массовом расстреле мирных жителей Бучи с фейком о применении химического оружия в Сирии правительством Башара Асада.