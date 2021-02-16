Иностранным студентам разрешили приезжать на учебу в Россию. Но есть ряд условий

Роспотребнадзор определил порядок въезда в Россию студентов из-за границы. Им надо будет дважды сдать ПЦР-тесты: первый раз у себя дома и второй раз по приезде. Об этом говорится в памятке, которую опубликовал сайт ведомства.

«Студенты — иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды: не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации», — сообщил Роспотребнадзор.

Справки об отрицательных результатах анализов иностранные студенты могут предоставить на двух языках — русском или английском. В России они должны будут сидеть на карантине до того, как будут готовы результаты.

На прошлой неделе первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко пустить в страну мигрантов для работы на полях. На фоне пандемии коронавируса агропрому не хватает рук.