Иностранный суд впервые поддержал Россию в споре об активах в Крыму

Французский суд поддержал Россию в споре с украинским Ощадбанком. Дело касалось его активов в Крыму. Суд Парижа отменил решение международного арбитража о присуждении украинской компании компенсации на $1 миллиард. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Минюст России.

Шесть лет назад международный арбитраж в Париже встал на сторону Ощадбанка и присудил ему компенсацию в размере более миллиарда долларов за то, что имущество финансовой организации якобы экспроприировали после вхождения полуострова в состав России.

Это первое решение иностранного суда в пользу России в многочисленных спорах по Крыму, которые начинали компании из Украины. По данным из открытых источников, у Ощадбанка крупнейшая на Украине сеть банковских отделений. Их по стране около шести тысяч. Эта финансовая организация выдает кредиты госкорпорациям и участвует в различных социальных программах украинского правительства.

Судебная тяжба между Ощадбанком и Россией по Крыму длится уже несколько лет.