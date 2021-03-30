Иностранный суд впервые поддержал Россию в споре об активах в Крыму
Французский суд поддержал Россию в споре с украинским Ощадбанком. Дело касалось его активов в Крыму. Суд Парижа отменил решение международного арбитража о присуждении украинской компании компенсации на $1 миллиард. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Минюст России.
Шесть лет назад международный арбитраж в Париже встал на сторону Ощадбанка и присудил ему компенсацию в размере более миллиарда долларов за то, что имущество финансовой организации якобы экспроприировали после вхождения полуострова в состав России.
Это первое решение иностранного суда в пользу России в многочисленных спорах по Крыму, которые начинали компании из Украины. По данным из открытых источников, у Ощадбанка крупнейшая на Украине сеть банковских отделений. Их по стране около шести тысяч. Эта финансовая организация выдает кредиты госкорпорациям и участвует в различных социальных программах украинского правительства.
Судебная тяжба между Ощадбанком и Россией по Крыму длится уже несколько лет.