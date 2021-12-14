Иностранный бизнес выступил против закона о регулярных проверках на ВИЧ и наркотики

10 зарубежных объединений, в том числе Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, выступили против нового закона, который в ближайшее время должен вступить в силу в РФ. Работающие на территории России иностранные граждане и члены их семей старше семи лет должны будут регулярно проходить медицинские осмотры для выявления наркотиков и заболеваний, передающихся половым путем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Документ вступит в силу 29 декабря. С этого момент практически все проживающие на территории РФ иностранные граждане должны раз в три месяца сдавать анализы мочи и крови, а также проходить рентгенологическое обследование. Так у них планируют выявлять проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ. Кроме того, иностранцам будет необходимо сдавать биометрию и отпечатки пальцев. Также их обяжут обследоваться у нарколога, психиатра и инфекциониста в течение 30 дней после въезда в Россию.

«Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», — приводит РБК слова председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа.

Авторы обращения просят не проверять подобным образом иностранцев, приезжающих в качестве высококвалифицированных специалистов, в также обладателей вида на жительство. По мнению Американской торговой палаты, нововведения значительно осложнят процесс привлечения в Россию иностранных инвестиций и могут вылиться в бегство из страны квалифицированных зарубежных кадров.

В этой связи иностранные объединения предлагают российским властям несколько вариантов решения ситуации. Например, сохранить возможность вести трудовую деятельность на территории РФ без процедуры прохождения медицинского обследования высококквалифицированным специалистам и членам их семей.

Оставить процедуру медосвидетельствования для вновь приезжающих на работу иностранцев и лиц, имеющих вид на жительство, с возможностью пройти ее однократно в любом лицензированном медучреждении, включая частные клиники, перед сдачей документов на соответствующие статусы.

Также объединения предлагают исключить COVID-19 из оснований для отказа в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание иностранцам без гражданства, вида на жительство и патента разрешения на работу в РФ.

Ранее сообщалось, что иностранным инвесторам, которые вкладывают деньги в развитие российской экономики, предложили давать в упрощенном порядке вид на жительство в России. Зарубежный инвестор, а также члены его семьи, которые соответствуют критериям установленным правительством, согласно законопроекту, смогут получить вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание.