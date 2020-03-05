Иностранных военных пустят на Украину на учения

За инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским закон проголосовали 289 депутатов.

Иностранные подразделения военных сил допустят на Украину в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Это украинско-американские учения Rapid Trident 2020, украинско-молдавские учения «Юг 2020», украинско-американские учения Sea Breeze 2020, украинско-румынские учения Riverain 2020 и украинско-британские учения Warrior Watcher 2020.