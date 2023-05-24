Мир 24 мая 2023, 09:08 Иностранных военных без знаков различия засекли в пункте управления ВСУ близ Купянска Марочко: разведка засекла группу иностранных военных в пункте управления ВСУ близ Купянска РИА «Новости»

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Англоязычные военные без знаков различия появились в одном из пунктов управления ВСУ на Купянском направлении. Об этом в комментарии ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, эту англоговорящую делегацию в форменной одежде без знаков различия и шевронов сопровождала хорошо экипированная охрана, предположительно из Службы безопасности Украины.

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Военные общались только со старшим офицерским составом ВСУ, обратил внимание Марочко. При этом дежурную оперативную группу, которая несла суточную службу, попросили удалиться на время встречи.

Накануне глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения российских военных помешали противнику перебросить стратегические резервы на Купянском направлении.

В ходе боев ВС РФ уничтожили два взвода военнослужащих противника, четыре блиндажа и наблюдательный пункт, подчеркнул он.