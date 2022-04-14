Авиаэксперт Гусаров прокомментировал ситуацию с лизингом иностранных самолетов в России

Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что лизинговые компании могут сохранить сотрудничество с Россией и оставить в стране свои самолеты. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, компании хотят сохранить прибыль хотя бы частично, так как у них есть трудности из-за пандемии и кризиса. Например, они могут дать возможность России выкупить самолеты или заключить дополнительное соглашение.

«Если они заберут самолеты, у нас будут большие проблемы, но у них потери будут еще более тяжелые, самолеты останутся просто ржаветь. Поэтому они ищут пути обхода, и, я думаю, такой шанс им политики дадут», — пояснил Гусаров.