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    14 апреля 2022, 23:25

    Авиаэксперт Гусаров прокомментировал ситуацию с лизингом иностранных самолетов в России

    Дарья Морозова

    Авиаэксперт Роман Гусаров считает, что лизинговые компании могут сохранить сотрудничество с Россией и оставить в стране свои самолеты. Об этом сообщила НСН.

    По его мнению, компании хотят сохранить прибыль хотя бы частично, так как у них есть трудности из-за пандемии и кризиса. Например, они могут дать возможность России выкупить самолеты или заключить дополнительное соглашение.

    «Если они заберут самолеты, у нас будут большие проблемы, но у них потери будут еще более тяжелые, самолеты останутся просто ржаветь. Поэтому они ищут пути обхода, и, я думаю, такой шанс им политики дадут», — пояснил Гусаров.