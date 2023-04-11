Мир 11 апреля 2023, 00:58 Иностранных пилотов F-16 пригласили участвовать в конфликте на Украине Минобороны Украины пригласило иностранных пилотов F-16 принять участие в конфликте U.S. Department of Defense

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Министр обороны Украины Алексей Резников направил иностранным пилотам истребителей F-16 приглашение для участия в конфликте на территории страны. Об этом он заявил на брифинге с датским коллегой, сообщило издание «Страна.ua».

«Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 <…> Иностранный легион готов открыть двери», — сообщил Резников.

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Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат также заявил, что Украине нужно получить истребители F-16, так как другие западные самолеты ВСУ придется долго ждать, написал RT.

Командование ВВС Украины сообщило, что украинские летчики в США продемонстрировали свою готовность научиться полетам на F-16 менее чем за шесть месяцев. Однако пилоты, которые находятся сейчас на Украине, часто гибнут именно на старой технике.

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий США попросили Пентагон отправить истребители F-16 на Украину. По их словам, конфликт между Россией и Украиной достиг критического этапа, поэтому ВСУ сейчас особо нуждается в преимуществе в виде военных самолетов.