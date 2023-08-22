Мир 22 августа 2023, 11:14 Иностранные журналисты лишились возможности попасть на украинскую линию фронта Le Temps: Генштаб Украины запретил въезд иностранных журналистов на линию фронта Министерство обороны Украины

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Украина запретила зарубежным представителям СМИ перемещение на линию фронта. Об этом написало швейцарское издание Le Temps.

Пресса получила возможность проникнуть в зону боевых действий только при предъявлении письменного разрешения главкома ВСУ Валерия Залужного.

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«Нахождение на линии фронта теперь полностью запрещено, если, конечно, они [журналисты] не имеют письменного разрешения от главнокомандующего Вооруженными силами [Украины] Валерия Залужного», — сообщило издание.

Украина могла ввести такие ограничения из-за больших потерь ВСУ и отсутствия результатов наступления.

«Это связано с тем, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону», — отметил автор статьи.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор назвал украинскую армию «тающей». Он отметил, что контрнаступление ВСУ провалится.