Мир 06 января 2024, 13:19 Иностранные войска выведут из Ирака после авиаудара США Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска из страны U.S. Department of Defense

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Власти Ирака начали процесс вывода из страны международной военной коалиции, возглавляемой США. Об этом объявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, сообщило агентство Reuters.

Решение об этом приняли после того, как военные США нанесли авиаудар в Багдаде, в результате которого погиб полевой командир Муштака аль-Джавар.

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В заявлении канцелярии иракского премьер-министра отметили, что правительство страны устанавливает дату начала работы двустороннего комитета, который примет меры по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке.

На сегодняшний день на территории страны находятся 2,5 тысячи иностранных военных.

Накануне, 4 января, Reuters со ссылкой на заявление неназванного американского чиновника сообщило, что военные США ударили по автомобилю, в котором находился один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболлах ан-Нуджаба».

Его имя агентство не уточнило. В Соединенных Штатах считают, что члены «Хезболлах ан-Нуджаба» причастны к атакам на американские базы в Ираке.