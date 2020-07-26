Иностранные военные атташе дали высокую оценку параду в Санкт Петербурге

На парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербург приехали военные атташе из более чем 30 стран. Иностранные гости высоко оценили уровень проведения мероприятия.

«Иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в городе Санкт-Петербург. Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в РФ, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что гости из заграницы высоко оценили организацию и масштаб военно-морского парада, который завершился в акватории Кронштадта 26 июля. В праздничном мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу глава государства на катере обошел строй кораблей, которые выстроились в Финском заливе.

Военно-морской парад состоялся при малом количестве зрителей из-за пандемии коронавируса. Вечером на Дворцовой площади Петербурга прогремит праздничный салют.