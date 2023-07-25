Мир 25 июля 2023, 02:29 Иностранные СМИ подсчитали срок жизни солдат ВСУ в зоне СВО Military Watch: бойцы ВСУ на некоторых участках фронта живут около четырех часов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На некоторых участках фронта срок жизни бойцов ВСУ составляет не более четырех часов, подсчитали в издании Military Watch Magazine. Украинская армия несет колоссальные потери по всем направлениям.

Массовые потери личного состава ВСУ объясняются отправкой на линию фронта мало обученных новобранцев. Например, в районе Артемовска средний срок жизни мобилизованного украинского солдата составляет не более четырех часов, это направление в СМИ окрестили «мясорубкой».

Реклама

Издание также сообщило об уничтожении в начале июля большого скопления иностранных наемников, базировавшихся во Львове. Президент России Владимир Путин назвал желание наемников умирать за чужую страну «плохой тактикой». Минобороны предупредило, что ВС России продолжат целенаправленно уничтожать иностранных наемников на территории Украины.

Слабый боевой дух и слишком большие потери в рядах ВСУ приводят главу Украины Владимира Зеленского в ярость, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Украинская армия несет «чудовищные потери», это является причиной разочарования и злости, которые видны на лице украинского президента.