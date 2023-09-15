15 сентября 2023, 00:02
Иностранные наемники стали убивать друг друга на Украине — СМИ
The Daily Telegraph: иностранные наемники стали чаще убивать друг друга
Члены Интернационального легиона территориальной обороны Украины стали чаще убивать друг друга. К такому выводу пришла британская газета The Daily Telegraph. Журналисты рассказали о нескольких случаях таких расправ.
Британский наемник Дэниел Берк пропал в Запорожье в начале августа. По версии газеты, англичанина могли убить его же сослуживцы из-за спора на почве денег.
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Тело другого британского наемника Джордана Чадвика нашли в водоеме со связанными за спиной руками в июне 2023 года. Журналисты предположили, что он также стал жертвой иностранных бойцов ВСУ.
В статье The Daily Telegraph указано, что среди иностранных наемников на Украине много людей с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.
Ранее военный журналист Алексей Борзенко рассказал, почему многие иностранные наемники сбежали с Украины. По мнению военкора, больше половины иностранных бойцов ВСУ покинули страну в первые же месяцы конфликта.
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