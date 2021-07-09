Иностранные корабли останутся в Черном море после учений Sea Breeze

Военные корабли иностранных государств после окончания международных учений Sea Breeze 10 июля пробудут в Черном море еще «некоторое время». Об этом заявил капитан ВМС Соединенных Штатов Стюарт Бауман.

«Большинство кораблей <…> также примут участие в возглавляемых Болгарией учениях Breeze <…> Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре», — приводит РИА «Новости» слова одного из командующих маневрами.

Конвенция Монтре разрешает находиться в Черном море военным кораблям из других регионов не дольше трех недель.

Международные учения Sea Breeze начались в Черном море 28 июня. В них участвуют пять тысяч военных, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран. Это самые масштабные маневры такого рода за последние 20 лет. Ранее официальный представитель МИР России Мария Захарова заявила, что целью НАТО является дестабилизация у границ России и переброска оружия на Украину под прикрытием этих учений. Она отметила, что Запад проведет в 2021 году на украинской территории семь похожих военных мероприятий.