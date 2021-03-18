«Ъ»: Иностранные IT-компании обяжут открывать представительства в России

Российское правительство планирует к концу года создать в стране систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы, сообщил «Коммерсант».

Такая инициатива, как указано в материале, содержится в плане поддержки IT-отрасли, который находится на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В России планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией регистрировать в стране дочерние структуры или представительства и платить здесь налоги. При этом формат «цифрового резидентства» — дистанционная регистрация в личном кабинете ФНС, — будет доступен зарубежным социальным сетям, контентным и игровым сервисам.

Такая мера необходима, чтобы обеспечить равные условия исполнения законодательства для иностранных и российских компаний, которые работают на территории РФ, сказал председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев.

Эксперты считают, что в числе сервисов, которые могут попасть под требования нового регулирования, будут Google, Booking, Facebook и Amazon. При этом эксперты предупреждают, что усиление давления на иностранные компании может изменить их стратегию работы в России.

Предложение будет обсуждаться на совещании в правительстве 18 марта, указано в материале.

Компании, которые используют российское программное обеспечение и оборудование, в будущем могут получить право на вычет по налогу на прибыль. Сейчас в правительстве обсуждают новый пакет мер поддержки отечественной IT-отрасли, в котором есть это предложение. Ранее в пресс-службе Чернышенко рассказали, что детали воплощения этой меры поддержки будут дорабатывать, пока все еще готово не до конца.