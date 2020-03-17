Иностранные государства хотят посеять панику из-за коронавируса в США — считает администрация Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что иностранные государства хотят создать в стране панику из-за коронавируса. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на издание The Military Times.
Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав соцсети и разведывательные данные. Чиновники начали принимать меры, чтобы противостоять возможным попыткам создать панику у местного населения.
Также они пожаловались на то, что Китай распространяет недостоверную информацию о причастности Америки к коронавирусу.