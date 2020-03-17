Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав соцсети и разведывательные данные. Чиновники начали принимать меры, чтобы противостоять возможным попыткам создать панику у местного населения.

Также они пожаловались на то, что Китай распространяет недостоверную информацию о причастности Америки к коронавирусу.