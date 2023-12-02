Мир 02 декабря 2023, 02:14 Датская журналистка удивилась словам солдат ВСУ о российской армии Журналистка Кимер: солдаты ВСУ считают ресурсы российской армии неисчерпаемыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Солдаты ВСУ сокрушаются, что им нечем идти против России, а ресурсы россиян неисчерпаемы. Такое мнение услышала корреспондент радио DR Матильда Кимер в зоне боевых действий на Украине.

«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», — сообщила Кимер.

Реклама

Солдаты задаются вопросом, как и с чем им идти против российской армии. Пессимизм среди украинских военных значительно возрос по сравнению с прошлым годом, отметила журналистка. Такой настрой вызван тем, что боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса у ВСУ невелики.

Контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, признал президент Украины Владимир Зеленский. Причиной провала он назвал недостаточные поставки вооружения со стороны Запада.