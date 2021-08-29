Посторонние вещества в вакцине от коронавируса Moderna в провинции Окинава появились из-за неаккуратного удаления резиновой пробки ампулы. Такие данные предварительного исследования опубликовало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В ходе проведенной проверки партии препарата выяснилось, что в закупоренных ампулах никаких посторонних примесей нет. Не исключено, что черные посторонние вещества — это частицы резиновой пробки, которые попали в вакцину после прокалывания иглой.

На качестве и безопасности препарата примеси не сказываются, поэтому отказываться от использования вакцины не нужно.

Ведомство призвало медицинских работников перед вакцинацией пациента внимательно изучить ампулу с препаратом на предмет обесцвечивания или загрязнения жидкости посторонними веществами. Если обнаруживаются какие-то нарушения, то использовать эту ампулу не стоит.

Власти Японии отказались от использования 1,63 миллиона доз препарата от коронавируса Moderna после сообщений из восьми центров вакцинации о посторонних примесях в ампулах. Все партии препаратов разработали в Испании. Последний случай о посторонних веществах во флаконах с Moderna произошел в провинции Окинава.