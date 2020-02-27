«Инопланетное создание» напугало австралийца на пляже. Фото

Австралиец обнаружил необычное существо во время прогулки с собакой. Его ярко-желтый цвет и странная форма наводит на мысль о внеземном происхождении.

Мужчина нашел странное создание на Лейтон Бич на западе Австралии. Необычный вид заставил его думать, что это существо — инопланетное, и он попросил своих подписчиков помочь ему и подсказать, кто это, сообщил сайт Unilad.

Один из пользователей посоветовал мужчине выбросить это существо обратно в океан при помощи пластикового пакета. По мнению автора совета, перед ними «убийца собак».

В каком-то смысле это создание действительно убивает собак. Профессор Кулум Браун рассказал, что австралиец нашел морского зайца. Но, в отличие от лесного, морской тезка не такой безобидный: он использует в защитных целях чернила, которые содержат токсины, ядовитые для собак. Токсичность яда, по словам Брауна, зависит от того, какими водорослями питался морской заяц.