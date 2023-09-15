Мир 15 сентября 2023, 16:05 Инопланетное происхождение мумий из Перу не подтвердилось Глава Минкульта Перу: мумии из Наски не являются останками пришельцев Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Результаты экспертизы показали, что мумии из пустыни Наска в Перу не являются останками инопланетян. Об этом сообщила перуанский министр культуры Лесли Уртеаги в эфире телеканала Latina Noticias.

«Нет, было быстро подтверждено, что это части костных останков доиспанского периода», — сказала она.

Реклама

По словам Уртеаги, эту тема обсуждают уже долгие годы. Ведомство знало заранее о так называемом открытии.

Она добавила, что Минкультуры страны завело уголовное дело в отношении людей, которые вывезли древние останки из Перу.

Ранее на этой неделе специализирующийся на теме НЛО журналист Хайме Мауссан показал в мексиканском конгрессе мумии двух «гуманоидов», которых нашли в пустыне Наска. Возраст останков — около одной тысячи лет. Он утверждал, что 60-сантиметровые тела принадлежали инопланетным существам.