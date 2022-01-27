«Инициативу о ведьмах» одобрили в парламенте Каталонии
В Каталонии местные депутаты окончательно утвердили «инициативу о ведьмах». Ранее осужденных женщин признали «жертвами женоненавистнических преследований». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт региональной палаты испанского автономного сообщества.
«Они не были ведьмами, они были женщинами», — говорится в документе.
Родственники несправедливо казненных женщин смогут потребовать от властей компенсации.
В X–XVIII веках Каталония была одним из самых активных европейских регионов, боровшихся с колдовством. Там казнили около 700 женщин, которые обвинялись в использовании магии.