«Инициативу о ведьмах» одобрили в парламенте Каталонии

В Каталонии местные депутаты окончательно утвердили «инициативу о ведьмах». Ранее осужденных женщин признали «жертвами женоненавистнических преследований». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сайт региональной палаты испанского автономного сообщества.

«Они не были ведьмами, они были женщинами», — говорится в документе.

Родственники несправедливо казненных женщин смогут потребовать от властей компенсации.

В X–XVIII веках Каталония была одним из самых активных европейских регионов, боровшихся с колдовством. Там казнили около 700 женщин, которые обвинялись в использовании магии.