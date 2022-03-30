Инициативу о расширении списка товаров, экспортируемых за рубли, поддержали в Совфеде

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил предложение расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли. Об этом написал Life.

«Хорошее предложение. Почему мы должны в принципе рассчитываться с другими странами в валюте? Причем в валюте ненадежной, имеются в виду доллары, евро, фунты и т. д. Они показали свою полную ненадежность. Нам, в конце концов, для жизнедеятельности страны, для нормальной жизни и развития экономики нужны рубли», — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что страны, покупающие те или иные товары и ресурсы, должны сами заниматься обменом долларов и евро на рубли, а также следить за курсом валют.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список товаров, экспортируемых за рубли, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и другие ресурсы.