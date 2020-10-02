Макрон рассказал об инициативах по Карабаху

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сопредседатели минской группы ОБСЕ предпримут в ближайшее время ряд инициатив по Нагорному Карабаху. Об этом он рассказал на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

«Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе», — приводит ТАСС слова французского лидера.

Макрон также рассказал о том, что свыше 300 сирийских исламистов были переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Карабахе.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией „Исламское государство“*», — заявил Макрон. По его словам, этот вопрос он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным, «который подтвердил, что Россия также располагает этими данными».

Евросоюз призывает незамедлительно остановить эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и вернуться к политическому диалогу, сказал по итогам первого дня заседания саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель. Говоря о роли Турции в этом конфликте, он подчеркнул: «Мы хотим, чтобы все играли более конструктивную и позитивную роль, которая бы способствовала разрядке напряженности».

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, пишет агентство France Presse со ссылкой на дипломатические источники. Как отмечается, санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в этот список не вошел.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.