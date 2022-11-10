Мир 10 ноября 2022, 15:17 Инфраструктуру ЕС призвали переоборудовать для переброски военной техники на восток Глава дипломатии ЕС Боррель призвал изменить инфраструктуру для перевозок войск и техники РИА «Новости»

Читать 360tv в

Всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру Евросоюза необходимо переоборудовать таким образом, чтобы она позволила быстро перебрасывать военную технику и войска на восток. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил ТАСС.

«Надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности. И это критически важно для нашей обороны: возможность быстро перевозить войска из одной части ЕС в другую часть — в основном с запада на восток», — отметил он.

Реклама

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что для этого необходимо возвести новые мосты и тоннели, проложить автомобильные и железные дороги.

Реклама

Боррель уточнил, что Евросоюз планирует подключить страны Балкан, Молдавию и Украину к военным проектам по увеличению мобильности боевых сил. Одновременно в этом направлении укрепят сотрудничество с НАТО.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз готов к дипломатическому решению украинского вопроса, сообщило Nation News.