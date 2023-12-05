Мир 05 декабря 2023, 12:40 Инфраструктурный объект пострадал во Львовской области Объект инфраструктуры пострадал в ночь на 5 декабря во Львовской области РИА «Новости»

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Инфраструктурный объект получил повреждения во Львовской области Украины в результате ударов в ночь на вторник. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель местной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, сирены воздушной тревоги сработали около пяти утра.

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«Объект инфраструктуры пострадал во Львовской области, после удара начался пожар. Есть незначительные разрушения, пострадавших и погибших нет», — написал Козицкий.

По данным информационного портала воздушных тревог Украины, в ночь на вторник сирены звучали в некоторых западных регионах страны, в том числе во Львовской области.

Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о серии взрывов в Винницкой области. Также очевидцы фиксировали громкие хлопки в Николаевской области Украины.

Российские военные наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления Украины с октября 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту, уточнил RT.