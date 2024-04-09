Мир 09 апреля 2024, 19:31 Инфраструктурный объект пострадал в Днепропетровской области Глава ЛВА Лысак: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры РИА «Новости»

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Объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Повреждены инфраструктурный объект, транспортное предприятие», — написал он.

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По словам Лысака, на территории региона также зафиксировали нанесение ущерба транспортному предприятию. После удара здесь произошел пожар, в настоящее время возгорание ликвидировали.

Днем 9 апреля в Днепропетровской и еще нескольких областях объявляли воздушную тревогу. Военнослужащие ВС России накануне поразили авиаремонтный завод, где производят беспилотники для ВСУ. Он находился в Киевском районе Харькова.

Также сообщалось о прилетах в Днепропетровской области. Повреждения получили энергообъекты Днепродзержинска.