Мир 04 декабря 2023, 09:39 Инфраструктурный объект и ЛЭП в Николаевской области пострадали после взрывов Власти Николаевской области заявили о повреждении ЛЭП и объекта инфраструктуры РИА «Новости»

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Объект инфраструктуры и линия электропередачи получили повреждения после взрывов в Баштанском районе в Николаевской области Украины. Данные об этом опубликовал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий Ким.

Других подробностей чиновник не привел. О взрывах, прогремевших минувшей ночью в Николаевской области, ранее сообщало местное издание «Зеркало недели». В регионе объявляли воздушную тревогу.

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Накануне, 3 декабря, около 23:45 появлялись сообщения о серии взрывов в населенном пункте Снигиревка Николаевской области.

Также, по информации украинских СМИ, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Кировоградской и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По данным издания «Страна.ua», взрывы звучали в центре Херсона.

Ранее, в ночь на 3 декабря, местные издания сообщали о взрывах в городе Сумы.