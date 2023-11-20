Мир 20 ноября 2023, 12:26 Инфраструктура пострадала в подконтрольной ВСУ части Запорожской области Объекты инфраструктуры пострадали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области РИА «Новости»

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В подконтрольной украинским военным части Запорожской области пострадали инфраструктурные объекты. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенным киевским режимом руководитель областной администрации Юрий Малашко.

«Стало известно о разрушении объектов инфраструктуры, поступили четыре сообщения об этом», — написал он.

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При этом Малашко не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь.

Днем ранее серия взрывов произошла в Киевской области Украины, повреждения получили объекты инфраструктуры. Глава местной военной администрации Руслан Кравченко сообщал об отсутствии пострадавших и жертв, уточнил RT.

Российские военные наносят удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины с октября 2022 года в ответ на террористический акт на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в противостоянии с ВСУ российские войска не атакуют социальные объекты.