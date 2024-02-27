Мир 27 февраля 2024, 10:37 Инфраструктура пострадала в подконтрольной Украине части Запорожской области Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры РИА «Новости»

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В подконтрольной Украине части Запорожской области пострадали объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный украинским руководством глава областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Поступили сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», — указал он.

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Федоров не уточнил, о чем именно идет речь. Также не сообщил, сколько именно объектов пострадало.

Утром 27 февраля Минобороны сообщило, что российские расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук-М2» сбили три украинских самолета в районе Запорожья. Как уточнили в оборонном ведомстве, отечественные войска применяют там ЗРК в связке с другими средствами противовоздушной обороны. Благодаря этому создается защитный купол по всей территории региона.

ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием в Запорожской области. Сотрудники ведомства задержали троих украинцев.