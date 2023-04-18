Эксклюзив 18 апреля 2023, 13:12 «Информационный вброс США». Политолог объяснил статью о производстве в Египте боеприпасов для ВСУ Политолог Колчин: статья о производстве Египтом боеприпасов для ВСУ — информационный вброс РИА «Новости»

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Соединенные Штаты используют средства массовой информации для давления на государства, которые придерживаются нейтралитета в отношении конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Петр Колчин.

Так он прокомментировал статью в газете The Washington Post, в которой утверждается, что власти Египта якобы начали производить боеприпасы для украинской армии.

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«С помощью таких провокационных публикаций США пытаются вынудить Каир задеть украинскую сторону и так или иначе служить тем интересам, которые продвигает Вашингтон», — сказал он.

Политолог отметил, что Египет занимает нейтральную позицию и не раз заявлял о своей неготовности принять чью-то сторону в конфликте.

«Каир будет и дальше пытаться отстаивать свой нейтралитет, право самому определять внешнюю политику, но и информационное давление в этой связи может только увеличиться», — добавил Колчин.

Ранее газета The Washington Post написала, что Египет отказался тайно поставлять ракеты России. Вместо этого власти страны одобрили продажу Соединенным Штатам 152- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для дальнейших поставок Украине. Авторы публикации сослались на просочившиеся в Сеть документы разведки США. Решение властей Египта они обосновали их стремлением получить от Соединенных Штатов военную технику.