Эксклюзив 29 ноября 2022, 12:16 «Информационный вброс». Политаналитик — о вступлении Украины в НАТО Аналитик Колчин: НАТО не примет Украину из страха вступить в конфронтацию с Россией РИА «Новости»

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НАТО в очередной раз пообещал если и принять Украину в свой состав, то в отдаленном будущем. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин сказал «360», что это лишь заявления — альянс из страха перед Россией не сделает этого.

Он напомнил, что заявления ведущих стран НАТО о возможном, но не близком членстве Украины в альянсе, появляются уже не первый год. Но по всем признакам эти информационные поводы не несут каких-то серьезных действий или последствий.

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«В данном случае украинские должностные лица в последние недели активно разводили информационную истерию по вопросам того, что страны НАТО должны поддерживать Украину все активней и дальше, о том, что Украина защищает все страны НАТО, Европу и Америку», — объяснил аналитик.

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В ответ на попытку киевского режима привлечь к себе внимание НАТО дал ему все ту же призрачную надежду на членство когда-нибудь в будущем, считает Петр Колчин. В последние месяцы Североатлантический альянс показал, что не готов идти на эскалацию противостояния с Россией.

«Говорить о членстве Украины в НАТО в каком-либо обозримом будущем совсем не приходится. Это лишь информационный вброс», — сказал он.

Источники агентства Bloomberg рассказали, что члены НАТО не решили, давать ли Украине прямой путь для вступления в альянс. На ближайшем заседании министров иностранных дел в Бухаресте они объявят, что не примут ее.