Мир 13 апреля 2023, 02:45 «Информационный шум». Планируемое контрнаступление ВСУ оценили в ЛНР Мирошник: Запад вряд ли согласовывает с Украиной дату наступления ВСУ РИА «Новости»

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Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее назвал дату начала контрнаступления ВСУ. Его слова привело РИА «Новости».

Мирошник выразил сомнения, что европейские страны согласовывают с Киевом контрнаступление. Он уверен, что планы украинских военных обсуждают генералы НАТО или «структура военных управленцев Запада».

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«К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках „контрнаступления“ никак не связаны», — подчеркнул он.

По словам экс-посла ЛНР в Москве, у Шмыгаля никто не стал спрашивать, когда произвести наступление украинских вооруженных формирований, «которое готовится однозначно».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление предстоящим летом. По его словам, на Западе понимают всю важность полноценной подготовки украинских солдат.