Информационная завеса. Украина отвлекла историей Бучи внимание от биолабораторий

Вбросы, которые сегодня плодят на Украине, отнесли к технологиям ведения войны. Информационная завеса скрывает истинные цели подобных акций, объяснил в интервью «360» экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко.

Принципы так называемой сетецентрической войны разработали в англосаксонских странах. Одной из ее составляющих является информационное противостояние, другой — управление. Вкупе они формируют общественное мнение и управляют войсками.

«Фактически любое боевое подразделение является частью информационной войны. Любой человек, совершающий преступление, себя пытается оправдать. <…> Например, участвующий в боевых действиях ведет какую-то фиксацию происходящих событий», — сказал Захарченко.

Отснятые кадры, добавил он, попадают в центр управления, анализируются — можно ли ими оправдать определенные противоправные действия и получить определенную поддержку от определенных групп общества.

«Создается информационная завеса, но цели сразу не высвечиваются. Цели у людей, которые распространяют подобную информацию, другие. Их сразу никто не называет», — подчеркнул бывший министр.

Информацию о событиях в Буче, обратил он внимание, показывают и «держат на плаву». Обычно, если новость не поддерживать специально, интерес к ней достигает пика и потом спадает. При искусственном акценте видны колебания.

«Угасающий интерес <…> специально поддерживают новыми, дополнительными или другими источниками. Специалистам это говорит о том, что поддержание искусственное», — пояснил Захарченко.

Зачем нужны вбросы

Детали люди начинают замечать потом: на кадрах с якобы погибшими «оживают» и «шевелятся» тела, в боковом зеркале автомобиля видно, как встает один из «умерших». Сомнений в том, что картина с места происшествия была объективной, становится все больше.

Экс-глава МВД Украины напомнил и о полицейской операции, которую провели в Буче и Гостомеле после выхода российских войск.

«Бронированный автомобиль расталкивал брошенный на дороге транспорт, чтобы беспрепятственно проехать», — сказал Захарченко, добавив, что информацию об этом выложили в Сеть по команде замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

В роликах от МВД никаких трупов на дорогах не было. Если бы погибших за два дня до вброса о Буче нашли украинские правоохранители, то, скорее всего, обнародовали бы эти сведения. Однако подобных публикаций нет.

Первой погибает правда. И история [Бучи] — как раз об этом. Будут вбросы Виталий Захарченко экс-глава МВД Украины.

Захарченко допустил, что вбросы украинская сторона будет делать и впредь. И причины здесь кроются в необходимости «информационно подавить» находящиеся в эфире новости. Перед Бучей речь шла о биолабораториях.

«Вся общественность начала изучать. Сколько их было? Почему Пентагон разместил их именно на территории Украины? Как эти биолаборатории, за чьи деньги, кем осваивались, при чем тут Байден и его сын? И после вброса информации о Буче вся история с лабораториями ушла на задний план», — заметил бывший министр.

Еще одной, не менее важной целью таких провокаций Захарченко назвал необходимость донести до российского общества информацию, которая вызовет негатив по отношению к ВС РФ и принявших решение о спецоперации.

«Могут быть и другие цели, которых мы не рассмотрели, но со временем они для нас станут ясны», — заключил он.