Мир 15 февраля 2024, 11:05 Информацию о закрытом брифинге в США оценили в Кремле Песков: Белый дом пытается сподвигнуть конгресс на выделение денег Киеву РИА «Новости»

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Просочившаяся в СМИ информация о проведении закрытого брифинга с участием представителей Белого дома и конгресса США является попыткой надавить на законодателей в вопросе выделения средств Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Прокомментировать это не могу, давайте подождем какой-то информации. Но становится очевидно, что в Белом доме хотят всеми правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на выделение денег. Это же очевидно», — сказал Песков.

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Ранее американский телеканал ABC сообщал, что представитель Белого дома Джейк Салливан на тайной встрече с членами конгресса обсудил вероятный вывод российского ядерного оружия на космическую орбиту.

Военный аналитик Игорь Коротченко отмечал, что все такие заявления являются лишь вбросом для давления на конгресс в выделении средств Израилю, Украине и Тайваню.

Кандидат в конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн заявила, что киевский режим больше не должен получить от США ни единого цента.