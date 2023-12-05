Мир 05 декабря 2023, 19:34 Информацию о сбежавшем в Россию Артеме Уссе оценили в 7 миллионов долларов Госдеп США пообещал награду в $7 млн за местонахождение Артема Усса Соцсети Артема Усса

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Сбежавшим из Италию в Россию сыном бывшего губернатора Красноярского края Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство объявило награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет в его задержании. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Средства дипломаты пообещали выделить из программы поощрения по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

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В ведомстве отметили, что Артем Усс и еще шесть человек в октябре 2022 года стали фигурантами уголовного дела. Сына бывшего красноярского губернатора обвинили в заговоре с целью обмана США, нарушении закона о санкциях, банковском мошенничестве и отмывании денег для контрабанды нефти.

По версии следователей, Усс-младший вместе с сообщником организовал незаконный экспорт товаров двойного назначения из США в Россию, а также использовал американские банки для легализации доходов от контрабанды нефти из Венесуэлы.

Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. По решению суда мужчину отправили под домашний арест, откуда он сбежал в марте после сообщений об одобрении экстрадиции в США.

В апреле Артем Усс объявил, что находится в России. Он заявил, что решился на побег, так как не верит в итальянское правосудие, которое оказалось бессильным под сильным американским влиянием.