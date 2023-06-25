Мир 25 июня 2023, 17:50 Информацию о контактах с российскими военными отказались комментировать в Госдепе Госсекретарь Блинкен ушел от ответа на вопрос о контактах с российскими военными РИА «Новости»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать информацию о том, что представители Штатов связывались с российскими военными насчет обеспечения ядерной безопасности на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер». Его слова привел телеканал NBC.

«Я не стану вдаваться в подробности дипломатических контактов с Россией. Но разумеется, мы всегда наблюдаем за обстановкой в случае нестабильности в крупных странах, особенно владеющих ядерным оружием», — сказал он.

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Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что представители НАТО связались с Минобороны России и обсудили вопросы недопущения ядерного инцидента и избегания риска эскалации в контексте действий группы «Вагнера».

Днем ранее, 24 июня, в нескольких регионах России ввели режим КТО и особые меры безопасности из-за ситуации с «Вагнером». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что произошедшее «урегулировали без потерь».