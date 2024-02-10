Мир 10 февраля 2024, 13:34 Информация об интервью Карлсона с Путиным в кинотеатрах на Урале оказалась фейком Ura.ru: в Екатеринбурге опровергли сообщения о показах интервью с Путиным в кино Unsplash

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Администрация екатеринбургского кинотеатра в ТЦ «Гринвич» не подтвердила информацию о показах интервью американского журналиста Такера Карлсона и президента Путина. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Telegram-канал «Прямой эфир» опубликовал фото баннера с анонсом показа беседы Карлсона и Путина в кинотеатре. Представители екатеринбургского заведения назвали эту новость фейком. На месте липового баннера на самом деле размещалась афиша художественного фильма, проинформировали в кинотеатре.

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Позже Telegram-канал опубликовал запись о якобы выходе интервью в прокат в американском штате Иллинойс.

Беседу американского журналиста с российским лидером в соцсети X посмотрели более 150 миллионов человек. Видеозапись вызвала большой резонанс на Западе. Белый дом, Госдепартамент и пресса обратились к американцам с просьбой не смотреть нашумевшее интервью.