Мир 22 марта 2024, 17:51 Информацию о запрете от США атаковать НПЗ России опровергли на Украине Подоляк назвал фейком данные о запрете США Украине бить по НПЗ России Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram

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Опубликованная в Financial Times информация о том, что США призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, неверна. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это фиктивная информация. <…> В рамках международного права Украина может „обезжиривать“ российские инструменты ведения [конфликта]», — процитировало его местное издание «Страна.ua».

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Подоляк заявил, что Украина намерена разрушать российскую топливную инфраструктуру.

Утром 22 марта российские силы нанесли масштабный удар по энергетической системе Украины. В стране признали, что атака стала крупнейшей за все время конфликта. По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, это было «возмездие за Белгород» и другие постоянно обстреливаемые приграничные регионы России. При этом ВСУ продолжили интенсивные удары по населенным пунктам Белгородской области.