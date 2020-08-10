Информации о задержанных во время беспорядков в Белоруссии россиянах нет — посольство
«Пока уведомлений (о задержании россиян — прим. ред.) не получали», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.
Сейчас дипломаты изучают информацию и уточняют все обстоятельства.
Несанкционированные акции в столице Белоруссии начались после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента республики. В Минске на улицы вышли тысячи людей. Произошли столкновения с милицией. Силовики применили светошумовые гранаты, газ и водометы, чтобы разогнать толпу. Участники акций начали строить баррикады. Есть пострадавшие. Белорусские следователи возбудили уголовные дела.
В ЦИК Белоруссии сообщили, что, по предварительным данным, действующий президент республики набрал 80,23% голосов.
Выборы белорусского президента прошли 9 августа. ЦИК зафиксировал небывалую явку, которая составила более 80%. Независимый политолог Александр Класковский во время беседы с «360» заявил, что такая высокая явка — это результат необычной предвыборной кампании и высокого уровня политизированности населения.