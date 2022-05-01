Инфляционный шок для розницы. В Германии оценили состояние в сфере торговли продуктами

Сфера розничной торговли продуктами питания в Германии переживает «инфляционный шок». Об этом заявил партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

«Особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами», — сообщил газете Handelsblatt партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, ситуация в будущем будет только усугубляться. В марте цены на продукты подскочили более чем на 6%, свежие овощи стали дороже более чем 14%, цены на растительное масло поднялись на 17%.

При этом 85 процентов потребителей ожидают, что цены на товары повседневного спроса еще больше увеличатся, отметили аналитики исследовательской компании GfK.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал соотечественников пересаживаться на велосипеды или работать из дома, чтобы снижать потребление энергоносителей. Даже такие шаги, по его мнению, важны для того, что Германия становилась более независимой от поставок газа из России.

Накануне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях.