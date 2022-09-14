Инфляция в Великобритании в августе сохранилась на высоком уровне | 360°

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Инфляция в Великобритании в августе сохранилась на высоком уровне

Национальная статистическая служба: инфляция в Великобритании в августе составила 9,9%

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Годовая инфляция в Великобритании в августе составила 9,9%. Об этом сообщила Национальная статистическая служба.

В июле этот показатель составлял 10,1%. Самый высокий уровень инфляции в Великобритании фиксировали в феврале 1982 года, когда ее предел составил 10,2%.

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Рост инфляционного давления в стране связан с повышением цен на энергоносители, оплату счетов и продуктов. Без учета энергоносителей, табака, алкоголя и продуктов питания цены в среднем в сентябре в годовом выражении выросли на 0,8%.

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Ранее сообщалось, что британский парламент пожаловался на резкий рост тарифов за оплату счетов по электроэнергии и отоплению.

Спикер палаты общин Линдси Хойл даже рассматривала вероятность установки в Темзе специальной гидроэлектрической турбины, однако в месте Вестминстерского дворца течение реки слишком слабое.

Также британское издание The Guardian предупреждало, что при главе правительства Лиз Трасс Великобритания рискует оказаться на обочине.

Великобритания

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