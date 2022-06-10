Инфляция в США ускорилась максимально с декабря 1981 года

Цены на потребительские товары в США выросли на 8,6% в мае этого года, по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Это максимальный показатель с декабря 1981-го, сообщило издание Daily Moscow со ссылкой на Минтруд США.

В частности цены на энергоносители с сентября 2005 года увеличились на 34,6% относительно апрельских показателей, цены на бензин — на 106,7%, на новые машины — на 12,6%, на подержанные — 16,1%.

Эксперты отметили, что обесценивание доллара в условиях мирового кризиса естественно. Тем более что в годовом выражении рост цен равен меньше 1% в месяц.