Инфляция в ФРГ в мае достигла исторического максимума

Инфляция в Германии в мае 2022 года достигла 7,9% в годовом выражении. В последний раз она была такой высокой зимой 1973-74 года вследствие первого нефтяного кризиса. Об этом сообщило Федеральное статистическое бюро ФРГ Destatis.

Уровень инфляции в Германии достигает максимума третий месяц подряд. В марте он составил +7,3%, в апреле — +7,4%. Как сообщает также Федеральное статистическое управление, потребительские цены в мае 2022 года выросли на 0,9%.

«Основной причиной роста инфляции по-прежнему остается рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары, особенно на продукты питания», — отметил президент Destatis Георг Тиль.

В мае цены на энергоносители оказались на 38,3% выше, чем в том же месяце 2021 года. Почти вдвое выросли цены на мазут, на 55% — на природный газ, на 41% — на моторное топливо. Рост цен на электроэнергию составил 21,5%.

Цены на продукты питания для частных домохозяйств в мае 2022 года выросли на 11,1% по сравнению с маем прошлого года. Существенно подорожали масла (на 38,7%), мясо и мясные продукты (на 16,5%), молочные продукты и яйца (на 13,1%), хлеб и крупяные изделия (на 10,8%).