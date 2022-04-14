Нацбанк Украины сообщил об инфляции более 20% по итогам 2022 года

Инфляция украинской валюты в 2022 году превысит отметку в 20%. Об этом говорится в сообщении Национального банка, опубликованного на странице регулятора в социальной сети.

«По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но останется контролируемой», — говорится в сообщении Нацбанка.

Также орган экономического управления сообщил, что правительство поддержит уровень цен при помощи введения системы снижения налогов, временной фиксации курса гривны, фиксации цен на ЖКХ и административного регулирования стоимости ряда продовольственных и топливных продуктов.

«Экономика страны будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП в 2022 году может упасть как минимум на треть», — заявил регулятор.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что в России уровень инфляции в 2022 году остановится в пределах 17-20%.