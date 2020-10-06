Инфекционист заявил, что зараженному СОVID-19 Трампу может стать хуже

Это может произойти на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов. Специалист отметил, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания, пишет сайт NEWS.ru.

«И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом—восьмом дне может начаться обратная динамика», — пояснил эксперт.

Как он считает, такое развитие событий маловероятно. Фаучи заметил, что прибывший в Белый дом после выписки из госпиталя Трамп выглядел очень хорошо.