Инфекционист заявил, что зараженному СОVID-19 Трампу может стать хуже
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что зараженному СОVID-19 президенту страны Дональду Трампу может стать хуже, сообщил канал CNN.
Это может произойти на фоне обратной динамики, которая наблюдается у многих выздоравливающих пациентов. Специалист отметил, что американский лидер до сих пор находится на достаточно ранней стадии заболевания, пишет сайт NEWS.ru.
«И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом—восьмом дне может начаться обратная динамика», — пояснил эксперт.
Как он считает, такое развитие событий маловероятно. Фаучи заметил, что прибывший в Белый дом после выписки из госпиталя Трамп выглядел очень хорошо.