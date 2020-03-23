Инфекционист рассказал о секрете Тайваня в борьбе с коронавирусом

«В Сингапуре и на Тайване основной упор сразу же сделали на выявление „контактных лиц“ — тех, с кем ранее мог соприкасаться каждый из заболевших. После обнаружения нового „коронавирусника“ врачи и спецслужбы всякий раз проводили целое расследование, обзванивали всех потенциальных зараженных», — пояснила Семенова.

По словам преподавателя, местные СМИ качественно проинформировали население о симптомах и мерах защиты от инфекции. Журналисты грамотно поясняли необходимость самоизоляции и немедленного обращение к специалистам.

«Много внимания уделяли тестированию и ранней диагностике. Если говорить только о Тайване, то там с самого начала очень хорошо наладили взаимодействие медицинских и погранично-таможенных служб. Они объединили свои базы данных, контролировали людей, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран. В отдельных случаях спецслужбы отслеживали их дальнейшие перемещения с помощью геолокационных данных мобильных телефонов», — добавила эксперт.

Она уточнила, что врачи изучали историю перемещений пациента и степень угрозы по электронному досье.

«Вот такие меры и стали залогом купирования эпидемии в данных регионах», — резюмировала Семенова.