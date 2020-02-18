Инфекционист рассказал, когда снизится заболеваемость коронавирусом

Сапронов заявил, что предпринятых властями мер на данный момент достаточно. Пассажиров нескольких оставленных авиарейсов из Китая в Россию подвергают двойному контролю и оставляют под наблюдением медиков.

Он также отметил, что полностью исключить попадание вируса на российскую территорию нельзя.

«Опыт, который мы на сегодня имеем, и данные от наших китайских коллег свидетельствуют, что все-таки для передачи инфекции необходим очень тесный контакт с больным коронавирусной инфекцией именно в клинической форме. Как известно, сейчас все, кто заболевает, стараются все-таки изолироваться. Основной способ борьбы — это изоляция», — подчеркнул врач.

Эксперт отметил, что снижению заболеваемости может поспособствовать сезонный фактор.

«Коронавирусная инфекция не зависит от погоды, но в то же самое время, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, она, конечно же, частично подпадает под сезонные. С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться», — заявил Сапронов.