    18 февраля 2020, 22:21

    Инфекционист рассказал, когда снизится заболеваемость коронавирусом

    Ирина Нагайникова

    Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов оценил меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА НСН.

    Сапронов заявил, что предпринятых властями мер на данный момент достаточно. Пассажиров нескольких оставленных авиарейсов из Китая в Россию подвергают двойному контролю и оставляют под наблюдением медиков.

    Он также отметил, что полностью исключить попадание вируса на российскую территорию нельзя.

    «Опыт, который мы на сегодня имеем, и данные от наших китайских коллег свидетельствуют, что все-таки для передачи инфекции необходим очень тесный контакт с больным коронавирусной инфекцией именно в клинической форме. Как известно, сейчас все, кто заболевает, стараются все-таки изолироваться. Основной способ борьбы — это изоляция», — подчеркнул врач.

    Эксперт отметил, что снижению заболеваемости может поспособствовать сезонный фактор.

    «Коронавирусная инфекция не зависит от погоды, но в то же самое время, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, она, конечно же, частично подпадает под сезонные. С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться», — заявил Сапронов.