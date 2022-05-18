Инфекционист Малышев объяснил, почему «неизвестная лихорадка» из КНДР не страшна России

«Неизвестная лихорадка», о распространении которой объявили в КНДР, вероятнее всего, является уже привычным нам коронавирусом, который наконец дошел до изолированной страны из Китая. Об этом ИА Nation News рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Симптомы «лихорадки» — температура около 38 градусов, кашель и боль в легких. Скорее всего, это и есть коронавирус.

«Здесь влияние затруднено. КНДР практически изолировали себя. Для нас этот вирус — не угроза. Никакой угрозы нет», — сказал врач.